De ti mest populære hundenavnene

Forsikringsselskapet If har gått gjennom navnet på flere titusen hunder og laget en statistikk over de vanligste hundenavnene her i landet.

De tre mest populære hundenavnene i Norge er Luna, Bella og Leo, viser oversikten til If. Se hele lista nederst i saken.

– Litt mer uvanlig, men jeg kjenner til en familie med to dachser som kalles Strikk og Binders, sier Martine Fossem Nygaard, veterinær og ansvarlig for dyreforsikring i If.

Slik øker du sjansen for å få en sunn og frisk hund Velg en hund som passer din livsstil. Finn en god oppdretter. Unngå raser med sykdomsgaranti. Undersøk med forsikringsselskapene. Vær skeptisk til «lettvinte» hunderaser som krever lite mosjon. Kjøpskontrakt. Gi valpen den beste starten ved å lese deg opp på rasen på forhånd.

Ulikt innen Norge

Det er regionale forskjeller på hva som er populært: Mens Luna enten ligger på første- eller andreplass i Trondheim, Bergen, Tromsø, Stavanger, Kristiansand eller Lillehammer, glimrer navnet helt med sitt fravær blant de mest fem mest brukte hundenavnene i Ålesund og Fredrikstad.

– Det er tydelig at det kan være lokale navnevariasjoner, litt som det er med fornavn på mennesker, sier Nygaard.

Det er forskjeller på navnesettingen innen ulike hunderaser. De tre vanligste elghundnavnene er Bamse, Mira og Storm.

Bamse er imidlertid ikke et navn som dukker opp hos chiuahuaene. Her er Bella, Milo og Luna populært.

Blant golden retrieverne er det en rekke med L-navn på de tre øverste plassene: Luna, Leo og Linus. De vanligste schæfernavnene er Mira, Odin og Luna.

Har navnehumor

– Folk velger vanligvis tradisjonelle hundenavn til hunden sin. Men noen går mot strømmen. Jeg kjenner til at en kjent norsk artist hadde en hund som het Taxi. Det skapte stor forvirring da han ropte på hunden sin i hjembyen. For ikke å snakke om å rope etter Taxi på skogstur, sier Nygaard.

– Det virker nesten som at dyreeierne tenker mer utenfor boksen når det kommer til kattenavn. En kunde vi hadde innom klinikken jeg jobbet på hadde hatt planer om at familien skulle kjøpe hund en sommer, men med baksmell på skatten ble det katt i stedet. Den ble da kalt Restskatt, sier Martine Fossem Nygaard.

Norges ti mest populære hundenavn

Luna Bella Leo Max Molly Mira Kira Milo Theo Charlie