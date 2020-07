Inn i styret i forskningsselskap

Nyheter

Åkerblås Trude Steinbru Heggstad går inn i styret i Møreforskning fra Åkerblå AS. Samtidig omorgansierer virksomhetene. Møreforsking har fusjonert sine to datterselskap inn i Møreforsking as.

- Grepet vil forenkle og effektivisere virksomheten, skriver Åkerblå i en pressemelding.

Heggstad er leder for innovasjon og Forskning og utvikling (FoU) i Åkerblå. Frøyaselskapet eier nå drøyt 13 prosent av aksjene i Møreforskning, hvor Møre og Romsdal Fylkeskommune er største eier.

- Gjennom å slå sammen dagens tre selskaper til én enhet vil vi få mer ut av dagens ressurser, og være bedre rustet til fortsatt vekst, sier styreleder Tormod Thomsen i en pressemelding.

I forbindelse med omorganiseringene endres også eierstrukturen i Møreforsking AS. Åkerblå kommer inn som ny eier sammen med de opprinnelige eierne. Åkerblå er den største uavhengige fiskehelsetjenesten i Norge, og har lokasjoner langs hele kysten fra Volda til Tromsø.

- Med Åkerblå på laget får Møreforsking muligheten til å styrke hele sin tverrfaglige satsning knyttet til akvakulturnæringen, sier direktør i Møreforsking, Agnes Gundersen.