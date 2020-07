Brannvesenet har fått to pålegg etter nedbrenning av gård med asbest

Nyheter

Brannvesenet har fått to pålegg etter at Arbeidstilsynet hadde tilsyn hos brannvesenet etter nedbrenningen av Volden gård i slutten av februar. Da tente brannvesenet i på flere bygninger i forbindelse med en brannøvelse. Men det var asbest på taket, uten at de var klar over det. Arbeidstilsynet mener Hitra brannvesen har mangelfulle rutiner for såkalt kontrollert nedbrenning.