Fem turtips i Øyregionen

Her har vi plukket fram fem turtips av varierende vanskelighetsgrad. God tur!

Tonningen

Tonningen (230 moh) er kanskje Hitras vakreste fjell. Det skiller seg ut ved at det står ganske alene og har en karakteristisk form der fjellsidene er bratte mens fjellet er flatt på toppen. Toppen kan nås via to ruter hvor begge har utgangspunkt fra parkeringsplassen i Svankilen ved Kvenværet.

Rute A går på fin grusvei i cirka 3 kilometer fram til Munkdalen. Herfra tar du stien opp Munkdalen til toppen av åsen mellom Tonningen og Litjtonningen. Fra åsen går stien nordvest opp mot toppen. I starten er stien ganske bratt, men flates ut etter hvert. Rute B er en del kortere og innebærer litt småklyving mot slutten. Her følger du den samme grusveien som rute A et lite stykke før det på vestre side av veien er skiltet med «snarvei Tonningen». Følg stien innover mot fjellet før du går oppover selve ryggen. Siste delen av turen består av bratt parti med litt småklyving. Her er det tilrettelagt tau, så det er enkelt å komme seg opp.

Fra toppen har du kjempeutsikt over Kvenværsøyan i vest, med Smøla, Veiholmen og fyrstasjonen Haugjela på vestsiden av Ramsøyfjorden. Mot nord ser du Bispøyan og ytterst Frøya med Titran og fyrstasjonen Sletringen. For å komme deg til utgangspunktet for turen i Svankilen, kjører du Fv713 til Kvenvær. Ved den østlige kanten av tettstedet Kvenvær tar veien av mot sør til Svankilen. Det er cirka 2.5 kilometer fra avkjøringen til parkeringsplassen.

Rigmor Johannes beste turtips: Tonningen (230 moh.). 10 km tur-retur. Parkering ved Svankilen. Håvikfjellet (270 moh.). 3,6 km tur-retur. Parkering langs veien før nedkjørselen til Helgebostad. Lya (26 moh.). 6 km tur-retur. Parkering like sør for Kvernavatnet på sørsiden av veien. Lønnåsen (136 moh.). 4,5 km tur-retur. Parkering ved Aunvågan på Anderskogan.

Stutvassdalen / Besselvassheia og Kjærlighetsstien

Har blitt et av Frøyas mest populære turområder, og utgangspunkt for å gå kjærlighetstien til andre siden av Frøya, eller til Frøyas høyeste topp, Besselvassheia (76 moh).

Turen opp Stutvassdalen starter i Skarsvågen, cirka 4 kilomenter vest for Flatval. Ta av på gårsdvei skiltet Stutvassdalen. Parkeringsplassen ligger 3-400 meter opp veien. For å komme opp på Besselvassheia følg merket sti fra parkeringsplassen. Første del av turen går på traktorvei oppover Stutvassdalen. Stien videre går både over berg og små myrområder, og det er flere flotte utkikkspunkter underveis.

Du kan også vandre over øya på Kjærlighetsstien fra Skarsvågen til Tungvågen. Kjærlighetsstien får langs en av Frøyas «livsnerver», den store bekken som skjærer seg på tvers av øya fra Skarsvågen og Stutvassdalen i sør til Tungvågen i nord. I raskt tempo er turen unnagjort på under 2 timer tur/retur. Rutene er godt merket av Frøya Turlag.

Ulvøystien

Ulvøystien er en av Hitras mest attraktive turmål, og er en godt merket rundtur helt ut mot Frohavet. Hele runden er på rundt 7.5 kilometer og tar cirka 2-3 timer.

Mange velger også å gå deler av strekningen, fram og tilbake.Fra startpunktet ved parkeringsplassen følger du stien til toppen vest for hyttebebyggelsen. Denne toppen på 50 moh er det høyeste punktet på turen og gir fin utsikt mot Frøya. Følg stien videre og den dreier vestover langs storhavet på svaberg, steinfjærer og kløfter. Den er godt merket med røde T-er, stolper og skilt.

Den er også godt tilrettelagt med bruer, trapper, stiger og tau på utsatte og bratte partier. Løypa dreier etter hvert innover på øya over heier og myr før man er tilbake til parkeringsplassen. For å komme til Ulvøystien kjører du fra Fjellværøya over brua til Ulvøya. Rett etter brua tar du av mot Selvågan. Følg veien cirka 800 meter til du ser parkeringsplassen på venstre side av veien.

Mørkdalstuva

Før utvidelsen av Hitra kommune i januar, var Mørkdalstuva kommunens høyeste fjell. Fjellet, som ligger midt inne på Hitra, er på 345 moh. Toppen kan nås fra flere kanter, men denne turbeskrivelsen tar utgangspunkt fra Kvammen på sørsida av Hitra.

For å komme til utgangspunktet følg Fv. 713. Fra du tar av fra Sandstad er det i overkant av 25 kilometer. Fra parkeringen følger du tydelig skogsvei inn til foten av fjellet. Turen går langs myr og bergknauser, omkranset av litt skog i starten, men etter ca. 1 km blir terrenget helt åpent. Skogsveien går langs Flatberget og videre langs Flatfjellet, inn til bekken ved Einskogan der veien slutter.

Denne delen av turen på rundt 6.5 km er ganske lett i delvis flatt, småkupert terreng.De siste 1,5 kilometerne går du sikksakk opp fjellsida langs grasgrodde jordvoller og snauberg. Dette er den tyngre delen av turen, men til gjengjeld blir du belønnet med en storslått utsikt i alle retninger. Mot øst kan du skue utover Havmyran med hundrevis av små vann og tjern. Turen er på cirka 8.5 kilometer en vei.

Frøya over

Frøya på tvers er en tur som går mellom Klubben og Hammarvika. Turen tar cirka 3 timer i greit tempo, og du går på merket sti, litt vei og en del berg. Stien starter (eventuelt slutter) ved Klubben grendahus og innkomst er ved Nabeita ILs trimhytte.

På turen krysser du flere vann og myrer før stien du kommer opp på Ørnberget som er et av de høyeste punktene på øya. Derfra går turen videre mot Keisvatnet før du vender litt mer sør mot trimhytta.Frøya over arrangeres også hvert år.