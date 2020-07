Her kjører den første turbinen inn i vindkraftområdet. Møtt med et beskt hint til de tyske investorene

Nyheter

Den første turbindelen er nettopp kjørt gjennom porten i Nessadalen. Transportørene og følget har på de cirka 10 kilometrene fra dypvannskaia i Nordhammarvika til Nessadalen passert mange gulkledde som hadde sin stille markering mot det som skjer: At det skal settes opp 14 vindturbiner på 185 meters inne i frøyahauan. Flere gjorde som Lena-Annie Østheim, som like ved Nordhammarvika møtte transporten med ryggen til og et flagg firet på halv stang.