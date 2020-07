Bygger signalbygg på brygga. Markedsføres som «kanskje Trøndelags råeste»

Nyheter

Kama Eiendom AS i Fillan varsler nå at de snart er klare for å bygge det tidligere omtalte signalbygget på Brøggholmen i Gammel-Fillan. Holmen er de senere årene bygget ut med et stort antall sjønære leiligheter. Siste byggetrinn skal bli høyere og stå helt ute på tuppen mot Fillfjorden.