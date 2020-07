Gå sakte-aksjon foran turbintransporten

Nyheter

Vindkraft-demonstranter foretok sist natt en gå sakte-aksjon foran vindturbin-transporten fra kaia på Nordhammarvika. Det forteller frøya.no. Demontrantene gikk foran lastebilene fra kaia og fram til rundkjøringa på Hammarvika. De nattlige transportene, som er beregnet til å ta cirka en time, brukte denne gang omlag to og en halv time, ifølge avisa.

Fornøyd med den første natta Politiet har ingenting å utsette på gjennomføringa av den første vindturbin-transporten i natt, hverken fra utbyggers side eller på oppførselen til de oppmøtte vindkraft-motstandere.

Transporten av turbindeler til vindkraftanlegget startet natt til mandag. Det hele gikk greit for seg, konstaterer politiet etter den første, nattlige transporten av mange. Selv om transporten sist natt ble fysisk hindret, valgte politiet ikke å gripe inn før Hammarvika.

Etter rundkjøringen ble det gitt pålegg fra politiet at demonstrantene måtte forlate vegbanen og slippe fram konvoien. Ingen ble bøtelagt, sier lensmann Tor Kristian Haugan til frøya.no.

Rolig markering mot vindturbinene I natt ble den første vindturbin-transporten kjørt fra dypvannskaia i Nordhammarvika til Nessadalen.

I en pressemelding utsendt i forkant av transporten, med overskriften "Politiets rolle under transport og installering av vindmøller på Frøya", skriver Trøndelag politidistrikt om hva som er politiets rolle under transport og installering av vindmøllene.

"Før sommerens transport og installasjon av vindmøller i Nessadalen på Frøya starter, ønsker vi å klargjøre politiets rolle og den jobben vi skal gjøre. Stor transport har krav om politi. Transport av så store gjenstander krever unntak fra Vegtrafikkloven § 2. Det betyr at utbygger har plikt til å ha ledsagelse fra politiet for å ivareta sikkerheten. Utbygger er pålagt å betale for tjenestetiden til et nødvendig antall politibetjenter som følger transporten, " skriver politiet.

"Disse politibetjentene har som oppgave å sørge for trafikksikkerheten i forbindelse med transporten og vil ikke jobbe med andre oppdrag i forbindelse med vindmølleutbyggingen. Dette gjøres på helt lik linje av politiet som ved annen stor transport for eksempel i forbindelse med rigging av konserter."

Under avsnittet "Ytringsfrihet og lovlig fattede vedtak" skriver politiet:

"Det er politiets jobb å sørge for at alle kan bruke sin ytringsfrihet på en trygg måte og gjennomføre demonstrasjoner. Det er også politiets jobb å verne om all lovlig virksomhet, det vil si å sikre at det er mulig for TrønderEnergi å gjennomføre et lovlig fattet vedtak i forbindelse med utbyggingen av vindmøllene. Politiet vil derfor bidra til at lovlig virksomhet og lovlige demonstrasjoner gjennomføres."

"Politiet går inn i sommeren på Frøya med håp om å kunne løse eventuelle konflikter gjennom dialog og minst mulig bruk av bøter og makt. Skadeverk, ordensforstyrrelser, pålegg som ikke blir etterkommet eller maskering under demonstrasjon, er eksempler på straffbare forhold som politiet vil kunne straffeforfølge," skriver politiet.