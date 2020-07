Nyheter

Ordføreren er godt fornøyd med skatteinngangen hittil i år. Det går fram av møteprotokollen fra siste møte i kommunestyret før sommerferien.

- Skatteinngangen pr mai er god, all den tid vi ligger på samme nivå som eller bitte litt over i fjor. Og i dette bildet er vi i en særstilling målt mot resten av landet som helhet og som har minus 9,4% og fylket som helhet har minus 6,9%. Vi ligger også godt an sammenlignet med nabokommuner og sammenlignbare kommuner. Det betyr at aktiviteten i vår kommune har vært og er høyere enn det man kanskje kunne forvente av årets fem første måneder, orienterte ordføreren.

