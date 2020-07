Utsetter besøket i to år

Nyheter

I august skulle Hitra få besøk av mammografibussen. Dette er dessverre utsatt til høsten 2022. Kvinner som skulle fått invitasjon til bussen inviteres til undersøkelse ved St. Olavs hospital. Det opplyser Hitra kommune.

Årsaken til dette er koronasituasjonen og stans i all screeningvirksomhet fra mars og frem til juni. På grunn av dette har mammografiscreeningen i Trøndelag dessverre ikke kapasitet til å benytte mammografibussen denne høsten.

- Alle kvinner som skulle ha fått invitasjon til bussen, får i løpet av høsten invitasjon til mammografiundersøkelse ved St. Olavs hospital i stedet. Stans i screeningvirksomhet kan også medføre noe forsinkelse i invitasjonene sammenlignet med tidligere år, forklarer kommunen på sin nettside.

Det er kvinner mellom 50 og 69 år som får invitasjonsbrev med tid og sted for oppmøte for mammografi. Denne invitasjonen kommer med om lag to års mellomrom. Deltakelse er frivillig.