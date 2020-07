- Frykter gjentagelse fra fjorårets tidligjakt på grågås

Nyheter

Dagen etter at den tidlige jakta på grågås startet på Frøya i fjor, fant Fritz Bekkadal 20 døde grågjess i sjøen utenfor Sandvika. Fuglene hadde fått bryststykket skåret ut og var deretter kastet på sjøen.

Saken ble anmeldt og det ble utlovet dusør.

Jenny Rolness i Dyrenes Rett forteller at to jegere i hver sin motorbåt kjørte inn i flokker med gjess som lå på sjøen og skjøt mot fuglene.

- Gjessene som ble felt ble deretter plukket opp og dumpet i sjøen like etterpå. Bildene som øyenvitnet tok skal kunne identifisere både jegerne og båtene. Saken med tipsene ble videresendt til Økokrim, opplyser Rolness.

- Vi har kontaktet Økokrim for å høre hvordan saken ligger an, men på grunn av ferieavvikling er det først mulig å få svar etter helga. Frøya har tidlig jaktstart 26. juli. Frem til ordinær jakttid, 10. august, er jaktområdet avgrenset til dyrket mark og gjødslet beite, inkludert en randsone på inntil 30 meter. Det er ulovlig å jakte i friområdene, og en slik jakt kan føre til at grågåsa jages på et for tidlig trekk, før ungene er gamle nok til å klare trekket og før de voksne fuglene er i kondisjon etter fjærfellingen, uttaler Rolness.

Hun frykter en gjentagelse av det som skjedde i fjor, da hun mener det er noen jegere på Frøya som mangler respekt både for etikken og lovverket.

- En jakt som innebærer skyting fra kjøretøy i fart og inn i fugleflokker innebærer stor fare for skadeskyting. I tillegg fører dumping av haglskutte fugler til stor fare for blyforgiftning for andre dyr. Dette er alvorlig faunakriminalitet og brudd på dyrevelferdsloven. Vi håper folk vil være oppmerksomme og følge med i morgentimene under tidligjakta, og eventuelt dokumenterer hvis det skjer lovbrudd. Det er svært viktig at grågåsa får være i fred i friområdene under tidligjakta så flokkene ikke tvinges ut på et for tidlig høsttrekk, sier Jenny Rolness.