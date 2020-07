Nyheter

Koronaviruset satte en stopper for Frøyafestivalen i sin opprinnelige form, men heldigvis for et underholdningssultent publikum så ble det kirkekonsert også i år. Hadde det ikke vært for restriksjonene med bare to hundre samlet på samme arrangement, hadde trolig Sletta kirke vært fylt til randen onsdag kveld.