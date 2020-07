Nyheter

Forsikringsselskapet Gjensidige har samlet noen av de beste "Skademeldingene"

Nordmenn har kanskje verdens beste reiseforsikring og forventingene til hva som dekkes er stor. Spesielt om sommeren blir det meldt mange reiseskader til forsikringsbransjen. De fleste av disse blir dekket under ordinære vilkår, men noen av dem er av den litt mer spesielle sorten.

- Selv om de fleste i år ferier i Norge, kan alt skje, humrer Arne Voll. Han har lang fartstid som kommunikasjonssjef i Gjensidige og kan fortelle i en pressemelding at innimellom dukker det opp eventyrlige skademeldinger og forklaringer på hvorfor det gikk som det gikk.

Mistet oppblåsbar flamingo

En kunde av Gjensidge ønsket å avbestille ferien fordi han hadde hørt på nyhetene at stedet forlangte at alle måtte gå med ansiktsmaske, noe kunden ikke ønsket. En annen var uheldig å miste en oppblåsbar flamingo på havet.

- I tillegg er det hver sommer noen som prøver å få dekket skjønnhetsoperasjoner etter å ha «gått på trynet» og skadet seg. Ofte er det drømmen om en penere nese eller større bryster som lokker, sier Voll.

Ellers mottar Gjensidige flere saker der kunder søker erstatning på grunn av at hotellet ligger langt vekke fra strand og sjø eller mangler basseng. Noen mener det var for varmt eller for kaldt. En kunde ville ha deler av ferien dekket på reiseforsikringen siden det var mange støyende barn ved bassenget. Han mente dette hadde ødelagt deler av ferien.

En klassisk feil mange gjør er at de bestiller tur med feil avreise eller hjemreise dato.

- Ved siden av pass, billetter og godt humør er det uansett viktig at reiseforsikringen er i orden før avreise. Det er kanskje den beste garantien for en trygg og god ferie, avslutter Voll.

Morsomme krav og historier fra Gjensidige

Kunde hadde investert i en mega stor oppblåsbar flamingo flåte. Stor stas for liten og stor, men plutselig var den borte. Eier tror at noen har lekt med tauet som festen den til brygga. Slike oppblåsbare figurer veier lite og er et lett bytte for vind og strøm. Det ble søkt etter flamingoen i hele området uten hell, og eier regner med at den har forlatt redet - for alltid.

Kunde bestilte tur til Syden i juli med avreise få dager senere. Få timer etter at tur ble bestilt så kunden på nyhetene at de måtte bruke munnbind under hele ferien. Dette var uaktuelt for kunden og ville avbestille reisen. Kunden fikk avslag.



En ung mann var på besøk hos kjæresten sin. Om morgenen ble vår kunde fortalt av kjæresten at hunden hadde spist opp brillene hennes. I skademeldingen het det seg: Det har gått bra med hunden. Brillene var av merke Gucci, og hunden hadde tross alt fått seg et herremåltid.



Kunden skrev til oss: Veps hadde bygd bol inni og ødela en gjenstand (Womanizer-‘leketøy for voksne) Kanskje litt på kanten, men likevel en morsom historie. Skaden ble ikke erstattet da reiseforsikringen ikke dekker skadeverk utført av insekter.



Dårlig fiskelykke: En laksefisker krevde å få erstattet det han hadde betalt for leie av hytte og fiskerett, fordi det var for mye vann i elva slik at han ikke fikk fisk den uka han var der. Vi har også de som krever det samme på grunn av lite vann.



Vi fikk en henvendelse fra en yngre dame angående tyveri av en veske. Dette var en skulderveske som hang over skulderen. Mens hun sto i kø var det noen som klippet vesken av selve snora som går over skulderen. Hun merket ingen ting helt til hun skulle ta noe opp fra vesken og merket at den var vekk. Det var kun snora som hang igjen over skulderen.



Kunde meldte skade på trillekoffert. Håndtaket var ødelagt og han «måtte gå krokete til hotellet» het det i skademeldingen.



Familien hadde bestilt et rekkehus i ferien, men det viste det seg at det var masse løshunder som bråket til alle døgnets tider samt mange katter som også kom inn i huset. Dette var så ubehagelig at de ble nødt til å få leid seg ett nytt feriehus et annet sted. De søkte om erstatning for dobbeltbooking, men fikk avslag siden dette er et krav som må rettes mot bookingbyrået.



Vi har også flere kunder som melder tap av koffert på reise. Når vi prøvde å rekonstruere et av kravene måtte vi bruke flere kofferter (av stor størrelse) for å få plass til alt. Kundens koffert var av det mer moderate slaget.



En kunde hadde kjøpt billett med ferjen mellom Danmark og Norge feil vei. Det var midt i sommerrushet og det var fullt, slik at bilen og familien ikke kom om bord. De måtte kjøpe ny billett til en senere avgang og mente reiseforsikringen burde dekke dette.

(Sakene over er fra i sommer og tidligere år)