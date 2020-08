Nyheter

Handlestatistikken presenteres av Statistisk sentralbyrå to ganger i året. Tabellene for hele 2019 viser at hver innbygger i Hitra kommune i gjennomsnitt handlet for 92.543 kroner i egen kommune i fjor. Det er en økning på 696 kroner per snute, noe som utgjør en vekst på 0,8 prosent.