- Dette betyr mer for meg enn alle de store arrangementene i sommermånedene

Nyheter

Det er ikke bare musikkfestivaler, matfestivaler, Manchester-Liverpool, Vestihavet, Tour de ditten og datten, you name it , de store arrangementene som skal være med på å gi positive omtaler, holde liv i steder, bransjer og få opp og fram turismen.

Det går også an å samles på Vetlefjorden etter krig om parkeringsplasser på Dyrøy og ta turen til Sauøya søndag 2. august 2020. Det er i all beskjedenhet annonsert gudstjeneste i kapellet der.



I eldre tid ( min barndom) var det fastboende familier på mange av øyene ute i Froan som vi sier, og som i dag er det største naturreservatet til havs i Norge. Det var skoler, «sykehus», fiskemottak og krabbefabrikker mm., regelmessige gudstjenester, feskerheim, egen jordmor rundt om på øyene.

Midt i matfatet

Øyene ligger midt i matfatet, og under fisket kunne det være 2.500 mennesker der ute. Halten, Nordbuan, Sørburøy, Gjæsingen og andre øyer med ett til to hus på. Væreiere eide utover her, og på Sauøya, der jeg var i dag, regjerte Borthen og frue. Slektninger etter familien som overtok etter væreier Borthen, eier i dag Ervik ørret og laks.

Fru Borthen var meget samfunnsengasjert, hun sørget for mye, bl. a. Sauøy kapell, et nydelig kapell der altertavla er en kopi av en Jesus-skulptur (Thorvaldsens) fra en kirke i København. Bare det ikke er selveste domkirken.

Mye rik historie på Sauøya og på øyene ute i Froan. I dag er det få fastboende, noen er det. Sørburøy skiller seg ut. Her er en koloni som klamrer seg fast. Skipskai, butikk og krabbemottak. Det settes i alle fall krabbe på kaia. Den fraktes innover med hurtigbåten som har fast daglig rute utover.

Eventyr av natur

Men først og fremst er dette et eventyr av natur, fugleliv, forblåste og vakre lynghauer. Det er flatt, lite vegetasjon i høyden, øyer og skjær ligger strødd utover det store hav nord for fastlands-Frøya. Fiskeoppdrett sees, noen får drive med villsau tross status som naturreservat. Den store havmerda til Salmar ligger i området. Det er jo først og fremst naturrikdommene som gir livsgrunnlag for de som bor der fortsatt og for hele Frøya egentlig.

Og de husene som i dag er fritidsboliger for etterkommerne av tidligere fastboende, skjøtter stedet vel.

Gudstjeneste

I dag var det gudstjeneste i kapellet. Gudstjeneste og gudstjeneste. Vi sang først og fremst Mellom bakkar og berg, sanger om sommer og kjærlighet og Du skal få en dag i morgen, Bæ bæ lille lam og Nå lukker seg mitt øye.

Det var barn i kirken, og Høyem var presten. Det sier vel det meste. Men aldri har Fadervåret blitt bedt så høyt i noen kirke noen gang. Taket løftet seg nesten. Presten truet med å ikke be hvis menigheten ikke var med og det høylydt. Det kunne vi ikke risikere vi øyboere som ofte overlater det hinsidige til presten. Så her stemte vi i. Fader vår, du er er i himmelen. Hellige vorde ditt navn.

Endelig kunne en pensjonist få være med og be uten å snuble i moderne oversettelser. Vakker musikk av organist Romestrand og en flott fiolinist fra byen. Og båten var full fra Halten, så vi måtte vente 2,5 timer på ekstrabåt tilbake. Men hva gjør det når en kan gå i hauene og prakte med folk på «butikken». Kirkekaffe var det også.

Båtturen i seg selv er en opplevelse. Der fraktes varer, søppel, krabbe mm. Det som ikke trilles ombord, heises. På anløpene ses folk. De som skal reise og de som ser på. Dette er opplevelser.

- Hei, e det du ja...

Utedoen

Så måtte vi låne utedoen til Lilly Gården etter gudstjenesten. Hun er en legende og drivende dame fra Sauøya, gift og bosatt på Sørburøya. Et stykke folkehistorie, vil jeg si. Mange kjente fra Gjæsingen og sannelig Ragnar Inderøy og frue fra Hjertøya på Hitra. Dyrøyfolk og mange andre. Kirketjener fra Kvisten. Festlig dag.

Det bygger enkeltmennesker

Dette betyr mer for meg enn alle de store arrangementene i sommermånedene på Frøya. Men et både og er det beste. Dette som foregikk på Sauøya 2. august også. Det bygger enkeltmennesker. Og det er det vi er.

Takk for en flott dag og takk til representanter for Ervik ørret og laks m.fl. som sto for kirkekaffen. Den geistlige skal ha takk for å åpne opp for det menneskelige engasjement og få oss til å be. Det ble da sunget en salme ( tradisjonell salme) Ha takk o Gud for alt som hender.

Og presten kunne opplyse om det de fleste av oss vet. Det er ikke alltid lett å takke for alt som hender. Men denne dagen takker vi for.

Anne Marie Dranger Bachen