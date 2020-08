Teori, praktisk læring - og gode opplevelser

Nyheter

Den første helga i august ble det holdt et nyskapende båtførerkurs på Hopsjøbrygga.

Båtførerkurset “Hopp i det” ble arrangert for første gang, og kombinerte teori med praktisk læring og opplevelser.

Bak kurset sto Torbjørn Byberg, som er en godkjent tilbyder av kurs i båtførerprøven og et godkjent testsenter, med Marie Olden er hovedinstruktør.

FerdMarin tilbyr fiske- og opplevelsesturer og charter med båt i Trøndelag, med base på Hitra. Selskapet sørget for at kursdeltakerne fikk en båttur i skjærgården.

Ikke bare klasserom

Så selv om dagene bydde på all teorien til båtførerprøven og eksamen, så var det ikke bare klasseromsundervisning på programmet. Deltakerne fikk øve seg på å legge til og fra kai, redde personer opp fra vannet og vedlikehold av redningsvester. De fikk også prøve å planlegge og navigere på sjøen, og de fikk trene på manøvrering av båter.

Praktisk læring

Hovedinstruktør Marie Olden er en populær instruktør i båtførerprøven, blant annet for Redningsselskapet.

– For de fleste er det lettere å lære teori når de får se og prøve det i praksis, forteller Marie som legger til at med “Hopp i det” har de utviklet et nytt konsept basert på praktisk læring.

Opplevelse på sjøen

Som en del av kurset fikk deltakerne også en tre timers båttur i skjærgården. Turen gjøres i samarbeid med Ferd Marin, som til vanlig tilbyr fiske- og opplevelsesturer med turister.

– Vi skal gi deltakerne en fin opplevelse på sjøen som en del av kurset, sier Harald Stendal, leder i Ferd Marin.

Oppdatere kunnskapen

– Selv om jeg har nytt sjølivet både med bruk av seil og motor hele livet, var det absolutt på tide å oppdatere kunnskapen, sier kursdeltaker Ella Hansen.

– Jeg vil ikke stikke under en stol at herren i familien nok har fått ivareta det meste av praktisk arbeid på sjøen hittil. Etter gjennomført båtførerkurs blir det nå mer involvering fra kvinnesiden framover. Praktiske øvelser og å studere skjærgårdens mange lykter og staker samt føre båter og legge til en kai burde kanskje bli en del av båtførerprøven framover? Hvem blir vel bilfører uten kjøretimer, spør Ella.

Kystkultur

- Hopsjøen Kyst og Kultursenter er glad for å kunne huse kurs og aktiviteter som har med kyst og kystkultur å gjøre, sier styreleder Ivar Grong Nesset.

– Dette gjør det mulig for flere å få gode opplevelser på sjøen.