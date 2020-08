- Vet du at i Bibelen står mange ordspråk som vi alle bruker i ny og ne?

Nyheter

Da jeg i slutten av juni gikk ut i ferie, tenkte jeg at nå har jeg 5 hele uker å nyte sommeren på – jeg skal bare kose meg, ikke gjøre en verdens ting. Jeg følte jeg hadde all verdens tid. Men tida gikk så alt for fort, og før jeg hadde tenkt meg om var ferien over. Slik er det vel for de fleste av oss.

Jeg gleder meg til å komme i gang igjen - få rytme i hverdagen. Gleder meg til å være på jobb ute blant flotte hitterværinger.

Fra det ene til det andre….

Vet dere at i Bibelen står mange ordspråk som vi alle bruker i ny og ne?

Salomo var konge i Israel, og ordspråkene ble skrevet rundt år 950 f.Kr. Handlingen foregår i Israel, i den tiden hvor landet nådde sin største geografiske utbredelse og da det nesten ikke hadde uroligheter.

Salomos Ordspråk er trolig den mest jordnære boken i Bibelen. Den gir en god bruksanvisning for livet med moralske oppfordringer, advarsler og visdomsord. Det er et samleverk av tekster som behandler både små og store spørsmål. Den kloke følger den vei som bringer lykke, fred og evig liv. Den uforstandige velger den brede vei som leder til selvopptatthet, skuffelse og – til slutt – evig fortapelse.

Boka inneholder mange sterke kontraster:

- Visdom vs. dårskap

- Rikdom vs. fattigdom

- Sannhet vs. løgn

- Venn vs. fiende

- Fred vs. vold

- Liv vs. død

Her er noen kjente ordspråk, kanskje har dere hørt de tidligere….

«Viktigst av alt er dette: Bevar hjertet ditt før alt annet, for der er livets kilde.» Ord 1:8

«Gå til mauren, du late! Se nøye på den, og la den lære deg en ting eller to!» Ord 6:6

«Den som passer seg for hva han sier, passer også på sin sjel.» Ord 13:3

«Milde ord er som rennende honning, de er søte for sjelen og gir helse til kroppen.» ord16:24

«Lær den unge tidlig hvordan han skal leve, så vil han fortsette med det selv når han blir gammel.» Ord 22:6

Ønsker dere alle ei velsignet helg!

Heidi diakonimedarbeider