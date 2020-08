Odd Johnsen til minne 

Nyheter

Det var en trist melding å få at Odd Egil Johnsen har gått bort, bare 61 år gammel. Vi i skyttermiljøet har mistet en solid og tillitsskapende venn, en mann som betydde mye for mange. I cirka 45 år har Odd gjort seg godt bemerket med solide resultater på skytebanen, både på felt og bane. Få har erobret flere samlagsmesterskap enn Odd, og han har vært med å administrere både skytterlag og Hitra og Frøya skyttersamlag.

Som 17-åring kom han som friskt pust inn i skyttersporten og markerte seg straks. Han ble samlagsmester i juniorklassen dette året både i felt- og baneskyting. Året etter vant han klasse 1 og ble samlagsmester både på felt og bane. Karrieren var i gang.

Odd kom med i miljøet da det var stor bredde i skyttersporten her ute. Han var medlem av Ansnes skytterlag fram til dette laget gikk inn i Hitra skytterlag i 1981. Bare 18 år gammel ble han valgt til formann i Ansnes skytterlag, og han kom raskt med i styre og stell i Hitra skytterlag også, ble styremedlem og formann i laget i flere år.

Det var nok ekstra artig for Odd å se at to av sønnene, John Ivar og Erlend, interesserte seg så sterkt i sporten som Odd elsket så høyt. Begge har plassert seg i toppen av resultatlistene de senere årene. Odd var også med helt til sykdommen satte en stopper for hans videre deltakelse.

Savnet blir nok aller størst for Kirsti og sønnene, og vår medfølelse går til familien i ei tung stund. Dere skal vite at vi er flere som vil savne den stødige og solide karen, og vi skal ta vare på alle de gode minnene.

I dyp respekt vil vi takke Odd for alt han har tilført skyttersporten på Hitra og Frøya. Skytinga lå hans hjerte nært og han var ei ildsjel og en ordenskar. Odd tok ansvar, kunne regler og forskrifter bedre enn de fleste. Han var etterrettelig og pålitelig, en vi kunne stole på, og han ga mye til skyttermiljøet rundt seg.

Vi lyser fred over Odd sitt minne!





Fra

skyttervenner

v/Svend Sivertsen