Tidligere i vår ble det kjent at Sør Spersøya på Sør-Hitra ble lagt ut for salg. Denne lille øya har en eneste bygning, et murhus som i dag må betegnes som nedfalls. Nå har øya fått nye eiere. Ifølge lokalavisas oversikten over eiendomskjøp og salg, ble øya i juli solgt til Svenn Joar Skjørholm og Gunvor Øie fra Trondheim. Nå ser de fram til å restaurere det gamle huset som står igjen på øya.