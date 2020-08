Michelle gleder seg til å kunne lese om prinsesser

Nyheter

Da lokalavisa tropper opp i skolegården på Sistranda for en prat med en av årets førsteklassinger, er det bare en kommende førsteklassing til stede. Michelle Jobotn er ute i god tid, sammen med mamma Stine Iversen og pappa Michael Jobotn. Ikke så rart at hun har troppet opp tidlig, for denne dagen har hun ventet på.