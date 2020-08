Bewi sikter videre mot børsen

Nyheter

BEWiSynbra Group AS, en ledende internasjonal leverandør av isolasjons- og emballasjeløsninger arbeider videre med sin intensjon om å søke om opptak til handel i aksjene i et nyopprettet norsk morselskap, BEWi ASA på Merkur Market, et flersidig handelssted drevet av Oslo Børs.