Salmekveld med Børge som gjest

Diakoniarbeider Heidi Fugelsøy og kantor Silvio Krauss inviterer til ny salmekveld - denne gang i Nordbotn kirke. Og denne gang får de en helt spesiell gjest.

Ekteparet har gjort det til en liten trivelig tradisjon å arrangere salmekvelder, hver gang med nye temaer.

Også denne gang blir det både kjente og litt mindre kjente salmer.

- Det blir en herlig blanding av salmeskatter. Jeg forteller litt om salmene, så spiller Silvio og vi alle synger med, forteller Heidi Fugelsøy.

Børge Pedersen

Spesielt denne gang er at salmekvelden får besøk av sangartisten Børge Pedersen.

Han har nettopp sunget i Nidarosdomen under Olavsfestdagene. Her var det allsang i domen, og Børge var en av flere artister som framførte kjente og kjære sanger og salmer.

- Jeg er ikke en super-religiøs type, men trua mi den har jeg Børge Pedersen gjør en personlig og musikalsk innsats for tv-aksjonen. Og nå bygger den profilerte musikeren seg hus her ute.

Nå er han klar for salmekveld i Nordbotn kirke.

- Da jeg så at det skulle være salmekveld i Nordbotn kirke, fikk jeg lyst til å bidra. Salmekveldene synes jeg er et positivt initiativ, og derfor vil jeg gjerne være med å slå et slag for arrangementet når jeg først er på øya, forklarer Børge Pedersen.

Og Nordbotn kirke er blitt litt spesiell for Børge etter som han og hans bedre halvdel Berit har slått seg ned på Fjellværsøya og bosatt seg her.

Salmeplate

For par år siden ga Børge også ut en salmeplate.

- Jeg har alltid hatt en drøm om å gi ut en salmeplate. Jeg er ikke en super-religiøs type, men trua mi den har jeg. Det finnes mange salmeskatter og de jeg har valgt å ta med på plata “Nåde mæ” har jeg vokst opp med. Gjenkjennelige salmer som O´store gud, Blott en dag og O´bli hos meg.

Det fortalte den profilerte artisten til lokalavisa Hitra-Frøya høsten 2018.

Onsdag kveld skal han framføre et par sanger under salmekvelden i Nordbotn kirke.

- Jeg gleder meg. Det blir helt sikkert hyggelig, mener Børge Pedersen.

Etter salmekvelden bli det enkel servering.

