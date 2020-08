Nyheter

Da Fylkeskommunen i mars informerte Frøya og Hitra kommuner om hvilke tiltak som var nødvendige for oppgradering av Frøyatunnelen, ble det referert fra risikoanalysen for Frøyatunnelen. Den konkluderer med at nytt tunnelløp med nødutgang mellom tunnelene vil være det beste for å gi tilfredsstillende muligheter for å rømme fra tunnelen.