Pandemier og epidemier har herjet Øyregionen i århundrer

Etter å ha levd med korona minutt for minutt i over fem måneder, kan det være på sin plass å minne om at det meste var enda verre før. De lokale historiebøkene forteller nemlig om tragedier som følge av pandemier og epidemier, store menneskelige lidelser som rammet mange bygder på Hitra og Frøya i stor grad, og enkeltfamilier spesielt sterkt.