"Kråkesteinan må merkes bedre" ble det etterlyst etter denne grunnstøtinga. Nå kommer klart svar fra Kystverket

"Vi har hatt påfallende mange oppkjøringer av fritidsbåter her i dette farvannet ved Vedøya - Kjeøya (Kråkesteinan) på Hitra i sommer," skrev Per Ervik i et leserinnlegg her i lokalavisa etter at vi 7. august rapporterte om en grunnstøting. En større fritidsbåt sto da godt fast på et skjær i dette området ved Hestvika. "Jeg ønsker at Kystverket ser på dette slik at Kråkesteinan kan merkes bedre," fortsatte innleggsforfatteren.