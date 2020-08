Lørdagstreff på Kystmuseet

Nyheter

Førstkommende lørdag tar Kystmuseet imot dyrlege, bonde og forfatter Erik Stenvik til lørdagstreff. Steinvik flytta i 1971 til Sistranda som dyrlege. I løpet av årene som dyrlege her ute på øyene, ble han vitne Hitraaksjonen og protestene mot strukturrasjonaliseringa, og de vanskelige forholdene som småbrukerne over hele landet sto overfor. Bare i løpet av de 15 årene fra 1960-1975 hadde antall gårdsbruk på Hitra og Frøya blitt redusert fra 435 til knappe 140, forteller Kystmuseet.

- Da Erik senere sa opp sin stilling som dyrlege for å bli bonde på heltid, ble han enda mer klar over de store endringene som fant sted. Siden 1950-tallet har de gamle driftsformene blitt erstattet av et industrielt jordbruk, og konsekvensen har i mange tilfeller blitt en avfolkning av bygde-Norge, forteller arrangøren.

Erik Stenvik ga i fjor ut boka «Bondevett». Gjennom personlige erfaringer gir Stenvik et innblikk i avfolking av norske bygder, landbrukspolitikk og et kulturlandskap i endring. Steinvik vil fortelle fra boka om hvordan norsk jordbruk har endret seg, og hvilke konsekvenser dette har fått for livet på landet.