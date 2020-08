Starter nye øvinger med fengende musikk og trivsel

Nyheter

Til tross for korona og strenge smittevernstiltak starter Hitterklang opp med øvelser tirsdag 1. september.

– Vi gleder oss til å ta imot både gamle og nye medlemmer, sier Mia Johansen og Tora Hedges.

Nytt av høsten er at øvelsene vil finne sted på misjonshuset i Fillan.

– Det er viktig for oss at medlemmene av koret skal føle seg trygge på øvingene, så vi vil følge de smittevernstiltakene som er anbefalt av Norges korforbund. Dette innebærer bl.a. man skal holde avstand, vaske hender når man går inn og ut av øvelsen, bli på den plassen man får anvist og ikke flytte seg rundt i lokalet.





Trivsel

Fengende musikk og trivsel er viktige stikkord på øvingene.

- Vi synger nye og gamle sanger, alt fra Disney til country, via gospel og pop/rock. Her er det bare å komme med forslag. Musikken skal fenge, både for oss og publikum.

- Liker du å synge? Synger du i bilen? Eller i dusjen?, ja da kan du synge i kor, oppfordrer Mia Johansen og Tora Hedges.