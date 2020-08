Nyheter

Vår kulturarv på Hitra er viktig å vite om. Akkurat nå er jeg spesielt opptatt av Dolm kirke og historien bak selve kirka og kirkestedet. I disse dager markeres den nye Kystpilegrimsleia langs kysten vår. I vårt fylke er det Dolm på Hitra og Sula på Frøya. Begge disse stedene har fått plakett og kasse opphengt slik at det er tydelig at de er pilegrimssteder. Her kan pilegrimene som kommer sjøveien få stempel i pilegrimspasset sitt og et bibelkort med på veien videre.

Alle har vi hørt om Pilegrimsleia som ender opp i Nidaros. Hvert år kommer det pilegrimer til Nidaros domkirke og Olavs - uken i Trondheim. De kommer til fots via de forskjellige pilegrimsleiene i landet. Men, vårt land har også en lang kystlinje. Mange har i all tid brukt båten som transportmiddel til alle ting som har skjedd i livet. Båten har fungert som begravelsesfartøy, brudeferd har foregått i båt, kirkegang, ja – i alt fra vugge til grav har båten vært befordringsmiddelet til kystfolket. Folket på Hitra og Frøya er typiske kystfolk. Båten og sjøen har vært og er viktig for kystfolket også her. Hva er ikke mer naturlig at også kystfolket får sin pilegrimslei som fører til Nidaros og Trondheim.

Hva er en pilegrim? En pilegrim er en person som av religiøse grunner reiser til et sted som i vedkommende religion blir ansett for hellig. Motivasjonen kan være takknemlighet kombinert med et løfte om å tilbe en guddom eller helgen der, eller et ønske om å få del i stedets spesielle velsignelse. I Norge er målet for valfarten Nidaros og helgenen Hellige Olav.

Pilegrimsvandring i moderne tid. Da den lutherske reformasjonen nådde Norge i 1537 ble pilegrimsvandringer forbudt. Først i det 20. århundret begynte folk igjen å komme til Nidaros som pilegrimer. Særlig etter 1980 - tallet dukket stadig flere opp og ikke minst da pilegrimsveien mellom Oslo og Trondheim ble merket fra 1993 og frem til 1997.

I går, torsdag 27.august, ble det markert at Dolm kirkested er et av kystpilegrimstedene, og i dag, fredag 28. august, blir det samme markert på Sula.

Hvorfor være pilegrim i dag? Å være pilegrim er å vandre i stillhet sammen med Gud. Å stoppe opp i naturen og meditere over et bibelvers sett sammen med den vakre naturen lander vårt byr på. Noen går alene, andre i følge med flere.

Les hva noen av pilegrimene selv sier om det å være en pilegrim på vei;

- Å få vandre i passe tempo, å kunne følge med og oppleve langs veien, å få tenke en tanke helt ut. Å få mulighet til å snakke med medvandrere, men også gå sammen i stillhet. Det er menneskelig å lengte, være takknemlig eller å undres. En pilegrimsvandring kan være velgjørende for kropp og sjel.

Å være pilegrim handler om å ta bolig i tida. Tempoet mitt på denne turen har vært tre til fem kilometer i timen. Når jeg beveger meg i lav hastighet over lang tid, blir jeg på en måte mer hel, sier Lars Verket, her på de siste kilometrene til Selje på fastlandet og så med båt ut til øya Selja i Nordfjord

Har det å være pilegrim noen kristen betydning for dere? - Ja, vi får i alle fall god tid til å tenke, og noen ganger går vi med litt avstand til hverandre. Jeg ønsker å ha et forhold til trua og korset, og prøver å finne ut mer av hva det betyr for meg, sier Astrid. De har møtt flere pilegrimer langs vegen, men ikke så mange.

Avhengigheten har en grense. Det er en grense for hvor mye en tåler av en annens avhengighet. En pilegrim er en som prøver ut grensene for avhengighet. Å være pilegrim er en påminnelse om, og øvelse i avhengighet. En pilegrim skulle være enkelt utrustet for sin vandring. En kappe, en stav, en veske/pung og en hatt.

Kanskje, for noen, er en av grunnene til at man oppsøker reisen for å få orden på livet sitt. Dessuten betyr vel det at en reise i heldigste fall kan være som et helt livsløp, en oppsummering av et liv. Uunngåelig oppdager man noen sannheter underveis.

Kanskje er vi alle pilegrimer. På vei til noe større og helligere i livene våre. Du finner din vei å vandre, alene eller i fellesskap med andre. Å møte medvandrere i livet er rikt og viktig. Hele livet vårt kan være en pilegrimsvandring.





Uansett – hvor du vandrer – hvor du befinner deg i livet akkurat nå – så vil jeg ønske deg Guds rike velsignelse!





Vennlig hilsen Birgith prest