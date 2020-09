Slik er Hitra og slik skal Hitra bli

Nyheter

Tirsdag ettermiddag fra kl. 17 presenteres den nye samfunnsanalysen for Hitra. Knut Vareide ved Telemarksforskning forteller hvordan de ser på trender for næring og befolkningsutvikling på Hitra.

Forskernes funn og presentasjon sendes direkte og du kan følge sendinga her:

Presentasjonen holdes under et arrangement på Hjorten Hotell for næringslivsrepresentanter, kommunestyrerepresentanter og administrativ ledelse i Hitra kommune. For at flest mulig skal kunne få innsyn i samfunnsanalysen, overføres presentasjonen også her.