- Vårens vakreste eventyr som ble høstens vakreste eventyr

Nyheter

Endelig var dagen kommet! Halvparten av konfirmantene som skulle vært konfirmert i april/ mai er nå konfirmert. Den andre halvparten står for tur nå til helgen. Og så følger Frøya etter med sine konfirmasjonsgudstjenester.

«Vårens eventyr» - Konfirmantene er på vei inn i livets vår. Det er nå valgene skal tas for fremtiden, yrkesvalg og etterhvert andre viktige valg for livet. Kjærligheten skal utforskes, kjæresterier – korte eller langvarige – hvem vet? Hva er egentlig kjærlighet? Vi snakker om ungdomskjærlighet, om moden kjærlighet og om varig kjærlighet.

Ungdommene våre er i en fase i livet hvor det er viktig å bli sett, hørt og bekreftet for den de er. Ikke sammenlignet med alle andre, og spesielt ikke med alt og alle som fremstår som perfekte og uoppnåelige. De må lære å elske seg selv. Og nei, det er ikke en egoistisk tanke – dette å elske seg selv. I det dobbelte kjærlighetsbudet, som alle konfirmanter skal ha lært seg, i hvert fall lest under konfirmasjonstimene, sier Jesus det slik: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene». (Matteus evangeliet, kapittel 22, versene 37 – 40). Å elske sin neste som seg selv – du må altså elske deg selv for å kunne elske din neste, menneskene rundt deg. Ikke alltid så lett.

Å elske noen – å si; «jeg elsker deg» er ofte vanskelig for unge mennesker å si. Det er liksom så kleint. Men mange voksne har også vanskelig for å si dette, til den de har valgt å dele livet med, til barna sine og i hvert fall til seg selv. Hvorfor det? Er vi ikke elsk-verdig nok? Ja, jeg delte opp dette ordet, elskverdig – verd å elske! I Guds øyne er vi det vakreste og mest fantastiske han har skapt. I Bibelen sier han at vi er dyrebare og vakre i hans øyne. Han sammenligner oss med juveler og perler.

Jeg skulle ønske vi alle tok på oss Guds briller og så oss selv med Hans blikk. Så annerledes verden hadde blitt da. Jeg tenker på alle som aldri blir bra nok, som selvskader seg, som sulter seg eller overspiser, - alle disse diagnosene jeg møtte hos unge vakre mennesker i psykiatrien da jeg jobbet i prestetjenesten i Helse Nord Trøndelag. Du er bra nok som du er!!!! Jeg kan ikke si det høyt nok, jeg vil rope det til deg, du ungdom, du voksne som fortsatt sliter!!!

Kan vi ikke bli enige om å vise kjærlighet og omsorg til hverandre. Barn, ungdom og voksne! Vi trenger alle å bli bekreftet og kjenne at vi er verdifulle. Visst skal vi ta til oss at Gud elsker oss – ja, så høyt at han lot sin sønn, Jesus dø for vår skyld. Men dette andre budet som er like stort, hva med det? Prøv å se deg i speilet med Guds øyne – prøv å se din neste med Guds øyne. Hva ser du? Jeg ser deg, - du vakre mennesket som leser akkurat nå; du er unik og du er elsk-verdig og bra nok som du er!

Vårens vakre eventyr som ble høstens vakre eventyr – DU er en del av det du også!





Guds velsignelse ønskes deg – fra Birgith prest!