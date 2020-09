Nyheter

Sist uke ble det gjort to observasjoner av mink like ved Gjæsingen i Froan. Det var Odd Arne Arnesen i Mausund Feltstasjon som opplyste dette da han i dag orienterte Frøya formannskap om arbeidet ved feltstasjonen. De har nå tatt fatt på ryddingen av verneområde i Froan, og det var i forbindelse med ryddearbeid at minken ble observert.