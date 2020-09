Harald hadde gitt opp håpet om å finne igjen Mia - men så...

Nyheter

Det var i november 2017 den da to år gamle katten Mia forsvant fra huset sitt i Uttiveien på Uttian. Riktignok hadde hun vært borte noen dager litt tidligere også, før hun hoppet inn vinduet igjen og fant plassen sin i fanget på eieren Harald Lassen. Da hun forsvant gang nummer to, og hadde vært borte i flere dager, satte Harald inn et bilde av henne på facebooksiden til Katteportalen Frøya, og etterlyste henne. Men ingen hadde sett pusen etter at den forsvant hjemmefra.