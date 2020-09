Årets Rosa sløyfe-løp blir virtuelt

Nyheter

Hver oktober inviteres nordmenn til å vise sin solidaritet med brystkreftrammede og støtte viktig forskning ved å delta i Rosa sløyfe-løpet. På grunn av koronapandemien blir årets løp virtuelt. Det vil si at du får startnummer og medalje i posten, løper der du bor og registrerer resultatet ditt selv på nettet.

– Årets Rosa sløyfe-løp blir selvfølgelig annerledes når vi ikke kan løpe side om side som en stor rosa bølge, men samtidig åpner det opp for nye muligheter. Løpet har tidligere bare vært arrangert i byer, men når det nå blir virtuelt, kan folk løpe der de vil. Det gjør at også menn og kvinner på mindre steder i landet kan være med i fellesskapet, forteller Tom Anders Stenbro, distriktssjef i Kreftforeningen i Midt-Norge.

Pengene går til forskning

Dette er femte året Kreftforeningen og Brystkreftforeningen arrangerer løpet som en del av den internasjonale folkebevegelsen Rosa sløyfe, og i fjor deltok 12 000 nordmenn i ti ulike byer i landet. I løpet av disse årene har løpet samlet inn seks millioner kroner til brystkreftsaken.

– Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner, og selv om 9 av 10 overlever, trengs det mer forskning. I år samler vi inn penger til forskning på persontilpasset behandling. Mange kvinner får smertefulle senskader etter kreftbehandling som kunne vært unngått dersom behandlingen var mer tilpasset den enkelte, forteller styreleder i Brystkreftforeningen, Ellen Harris Utne.

Alene, men sammen

Rosa sløyfe-løpet utvider i år til å vare en hel uke, fra søndag 4. oktober til 11. oktober. Du velger selv når du vil starte og hvor løypa går.

– Vi håper folk deler bilder i sosiale medier og at vi på den måten klarer å skape et digitalt fellesskap i denne spesielle tiden. Kreft tar ikke pause. De som rammes trenger vår støtte mer enn noen gang. Vi løper hver for oss, men sammen mot brystkreft, avslutter Stenbro i Kreftforeningen.