Chai ble en god følgesvenn på mange jaktturer

Nyheter

Når jeg sitter inne om kvelden og hører vinden rive i huset mens regnet trommer på hustaket, skjønner jeg at sommeren er over og høsten har gjort sin ankomst. Kveldene blir mørkere for hver dag som går, og skogen har skiftet farge fra grønn til friske høstfarger.

Det er koselig å sitte inne når vinden uler rundt hjørnene, tenne levende lys og drikke varm kakao. Jeg liker godt å krølle meg sammen i sofaen og lytte til været som gir lyd fra seg. I slike stunder tenker jeg tilbake på da jeg var ung og gledet meg til hver høst – til jakta begynte.

Så langt jeg kan huske tilbake, har jakt vært en del av høsten. Jeg minnes alle turene i fjellheimen sammen med min far. Jeg fikk være med når han jaktet rype og skogsfugl, og etter hvert elgjakt. Vi kunne gå i stillhet sammen i timevis uten å se fugl, men det var aldri kjedelig.

Jeg elsket å se utover daler og fjell, elsket å se nyansene av farger. Lytte til stillheten, kjenne lukten av bål og nykokt kaffe. Akkurat der og da sto verden stille, og jeg følte en oppriktig glede og lykke over å bare være til.

Disse turene og opplevelsene gjorde at jeg fortsatte å gå i fjellheimen året rundt da jeg ble voksen. Om våren lå jeg ute i barhytte og opplevde tiurleik, om sommeren var jeg på toppturer i Trollheimen. Så var det bærplukking, rypejakt og rådyrjakt om høsten – vinteren var det lange skiturer.

Jeg ble med tiden lykkelig eier av en korthåret vorstehhund med navnet Chai. Han ble en god følgesvenn på mange jaktturer. Det ble aldri det samme med jakt lengre etter at Chai vandret til de evige jaktmarker. Jeg la opp livet som jeger.

Dramatisk nedgang for denne selarten i Froan Skal undersøke miljøgifter, men forsker tror selen dør av andre årsaker.

Jeg må innrømme at jeg nå i min alder har lett for bli litt nedstemt på slutten av sommeren når den snart over – blad faller av trærne, blomster visner… og jeg vet at den lange høsten og vinteren ligger foran med kuling fra nordvest og regn som pisker i ansiktet. Men jeg vet også at om litt kommer det en ny vår. Naturen våkner til nytt liv igjen, og solen skal igjen spre sin varme over oss.

Den vissheten hjelper meg å komme gjennom høsten og vinteren – jeg gleder meg til en ny vår og sommer, når naturen igjen står i sin fargerike prakt og solen varmer. Slik er Guds herlige skaperverk – nytt liv vil alltid starte opp igjen.

”Så lenge jorden står, skal sæd og høst, kulde og varme, sommer og vinter, dag og natt aldri mer ta slutt.”

1 Mos 8,22





Ønsker dere alle ei velsignet helg.

Heidi diakonimedarbeider