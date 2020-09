Fusjon i landbruket

Nyheter

Agdenes og Meldal Landbrukstjenester har fusjonert med Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag SA, (LiST). LiST leverer Landbrukstjenester til Frøya, Heim, Hitra, Orkland og Skaun.

- Bakgrunnen for fusjonen er reduksjon i antall gårdsbruk i vårt distrikt gjennom flere år. For å opprettholde et godt tjenestetilbud til våre medlemmer i hele området, så styrene i Agdenes, Meldal og LiST, at fusjon mellom alle enheter er en riktig vei å gå for fremtiden, skriver LiST i en pressemelding.

Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag er et andelslag eid av til sammen 335 medlemmer. Samlet er det 750 ansatte i fulltid og deltidsstillinger. Samlet vil dette føre til ca 56 mill. i omsetning som tilsvarer ca 135 årsverk. Hovedkontoret ligger på Kyrksæterøra, mens det finnes også avdelingskontor på Fannrem, Meldal og i Lensvik.

Styret 2020 består av styreleder Arild Melås, nestleder Trond Larsen, styremedlemmer Guri Hårstad By, Oddmund Grefstad, Jon Morten Solberg og Line W Ølstøren. Ansattrepresentant er Jo Even Rimol.

Alle ansatte i Agdenes og Meldal fortsetter i sine stillinger i LiST.