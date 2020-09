Hitra-Frøya blant trønderske opplagsvinnere

Nyheter

Ferske opplagstall viser at lokalavisa Hitra-Frøya er en av avisene som øker mest i Trøndelag.

Tallene fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL) viser at HF fra årsskiftet og fram til 30. juni, økte opplaget med 189 abonnenter. Dette utgjør en økning på 4,2 prosent. Det betyr at HF nå har et opplag på 4.672.

Vel 2.300 av disse har digitalt abonnement, mens om lag 2.100 har komplett abonnement, dvs både nett og papir.

Redaktør Bjørn Rønningen i Hitra-Frøya, er veldig godt fornøyd med utviklinga.

- Det kommer av en veldig bevisst satsing på å gi abonnentene mer og bedre innhold. Det skal vi fortsette med. I tillegg til at det er gledelig at vi blir enda mer brukt, så har denne abonnementsveksten også vært viktig for å minimere de økonomiske skadene av korona, forteller Rønningen.

HF nest best

Av de 24 trønderske avisbedriftene som er med i oversikten fra MBL, har 10 aviser en økning i opplaget, mens 14 går tilbake.

Det er bare avisa Opp i Oppdal som prosentvis slår HF. Opp blir forøvrig fra nyttår slått sammen med Opdalingen.

Av andre aviser nevner vi Adresseavisen som økte med 722, Sør-Trøndelag (Orkanger) +108, Fosna-Folket -19 og Trønderbladet (Melhus) +81

Digital vekst

-Koronapandemien akselererer det digitale skiftet. Den digitale opplagsveksten fortsetter, og første halvår 2020 passerer vi en milepæl med over én million rene digitalabonnement. Samtidig ser vi at papirkonsumet faller kraftigere enn tidligere, sier Randi S. Øgrey adm. dir. i Mediebedriftenes Landsforening.

Våren 2020 ble det satt besøksrekorder for mediehusenes digitale tjenester. Det rapporteres en vekst i bruk av nettaviser, apper og eAviser fra mars da Norge stengte ned - trenden fortsatte videre utover våren.

8 av 10 nordmenn bruker daglig innhold fra norske aviser på tvers av papir og digitale flater. Den daglige digitale dekningen er på 68 prosent, hvorav 6 av 10 daglig benytter mobilen, 3 av 10 bruker PC og 1 av 10 benytter nettbrett for å få tilgang til innhold fra norske nettaviser.

Det siste året går lesing av avisenes papirutgaver kraftigere tilbake enn det vi har sett de tre siste årene. Samlet sett er det en tilbakegang på 11 prosent for perioden 2018/2019 til 2019/2020. Lokal- og regionavisene har en tilbakegang på 10 prosent og nisjeavisene går tilbake med 12 prosent. 36 prosent leser fortsatt minst én papirutgave daglig, og 10 prosent leser minst én eAvis. Samlet tilbakegang for papiraviser og eAviser er til sammenligning på bare 6 prosent og vi har en estimert samlet vekst på ca. 5 prosent for digitale flater fra august 2019 til august 2020.

VG, NRK, Dagbladet og TV2 topper listene

VG er Norges største nyhetsmedium, på tvers av papir og nett, med en samlet dekning på i overkant av 2 millioner brukere i august 2020, etterfulgt av NRK med over 1,3 millioner, Dagbladet med nær 1,2 millioner og TV2 med 870 000 brukere. Aftenposten, Nettavisen og E24 følger videre på listen. Hovedandelen av konsumet skjer digitalt, og flere av de største nyhetsmediene er også rene digitale produkter.

Aftenposten er Norges største papiravis med 307.000 lesere for en gjennomsnittlig utgave det siste året, etterfulgt av VG med 183.000 lesere. Klassekampen fortsetter veksten på papir (+3 600) og er nå Norges tredje største papiravis med 118 000 lesere, etterfulgt av Dagbladet med 115 000 og Dagens Næringsliv med 112 000 lesere.