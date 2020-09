Nysgjerrig på hva som befinner seg i havet rundt oss? Nå har du muligheten til å bli med under overflaten

Nyheter

Hitra og Frøya er i en særstilling når det gjelder dykking. Her finnes store tareskoger, yrende dyreliv og mange dykkemuligheter. Dykkerinstruktør Theo Den Hartog gleder seg til å ta imot de første kursdeltakerne.

Den Hartog er fra Nederland og har hatt sitt yrkesaktive liv i det nederlandske luftforsvaret. Han har vært en lidenskapelig dykker siden 1998 og har dykket under mange type forhold, både vinter og sommer. Han forteller at han tok sin PADI utdanning som instruktør allerede i 2003 og har vært aktiv siden. Han har erfaring som dykkerinstruktør både fra Tyskland, Nederland og Frankrike, og nå er han klar for Frøya.

Tett samarbeid med Frøya Sportsdykkerklubb

– Vi har egentlig ikke hatt noe særlig kurstilbud tidligere, men nå som FrøyDykk har etablert seg her ute på øyene, kan de kjøre kurs hele året. Dette er en skikkelig gladnyhet for alle som ønsker å begynne eller videreutvikle seg innen dykking, forteller leder i Frøya Sportsdykkerklubb, Hans Jakob Farstad.

Farstad forteller videre at alle som tar nybegynnerkurs hos FrøyDykk vil få gratis medlemskap i dykkerklubben ut året. Da får du nemlig mulighet til å fylle luft, leie utstyr, låne båt eller bli med på klubbturer til spennende dykkemål i nærmiljøet.

Fleksible kurs i en travel hverdag

– Er man på jobb eller skolen på dagtid i ukedagene så kjører vi kurs i helgene. Jobber man i helgene og har kun mulighet for kurs i ukedagene så kan vi avtale det også. Det er bare å kontakte oss for informasjon om kursalternativer og pris, forteller Den Hartog.

Kursene består av tre deler; teori (med en avsluttende test), dykking i basseng og dykking i åpent vann. For hvert kurs som avsluttes vil man få et sertifikat fra PADI som viser din status som dykker. Da er man med PADI som er verdens største dykkerorganisasjon.

Interessert? Da kan du søke opp FrøyDykk på Facebook eller ta kontakt med Frøya Sportsdykkerklubb.