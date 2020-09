Bernt forteller om jakteskipperne fra Fjellværsøya

Nyheter

Førstkommende lørdag inviterer kystmuseet til foredrag om jaktskipperne fra Fjellværsøya. Det er formidler Bernt Fjeldvær som skal holde foredraget.

– Det er overaskende hvor mange jakteskippere som fantes nettopp rundt Fjellværsøya, jo mer jeg undersøkte jo flere skippere dukket opp, forteller Fjeldvær.

Fjeldvær var egentlig ute etter å vite mer om sin morfars ungdomstid som sjømann, men undersøkelsene avdekket et overaskende mønster på Fjellværsøya. Det viste seg at rundt århundreskiftet var Fjellværsøya selve sentrumet for seilskutetrafikken fra Hitra.

Svært mange på øya endte opp som skippere og mannskaper på jakter som deltok i slofarten. Dette innebar å kjøpe rund skrei i Lofoten og ute i væra, for deretter å sløye og salte fisken om bord.

– Du trenger ikke være fra Fjellværsøya for å få glede av foredraget. Mange av skipperne var aktive og drevne karer med mange historier knyttet til seg. Jeg vil ikke avsløre alt, men jeg har kommet over historier om blant annet drama i ishavet og mannskap som overlevde å bli overkjørt av et dampskip, sier han.