Lys i hyttevinduene

Nyheter

Hitra er som kjent en stor fritidskommune med mange ferihus og hytter. Nå går vi i møte en mørk haust og vinter igjen som medfører at mange eiere av hytter og hus stenger av vann og lys i sine feriehus og hytter for vinteren , noe som er helt obligatorisk at det gjøres.

Jeg har fått en del oppfordringer fra en del fastboende som har mange ferienaboer, om at de ikke slukker alle lys i boliger eller hytter som har innlagt strøm. Dette begrunnes med at det blir så mye triveligere for oss fastboende å se at det lyser i noen av vinduene og utelys på hyttene..

Dette kan også være en trygget for de som eier hytter/hus for at det ikke gjøres hærverk i en eller annen form også

Min oppfordring blir: La det fortsatt være lys i en del av rom og stuer i hus og hytter etter vinternedstengningen . Dette er med på å skape fortsatt trivsel for oss som bor der vi har mange hyggelige ferienaboer, som vi savner når dere reiser heim til deres hjemmeplasser

Ha en fin høst og vinter til dere alle!

Mvh

Per Ervik