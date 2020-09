Høststormer og andre stormer

Nyheter

Sitter ved kjøkkenvinduet i Oldervika og kikker ut på trærne som formelig danser i vinden. Blomsterkrukkene er berget og tatt inn, løse gjenstander er satt bort. Vi er forberedte på alle høststormene vi har i vente. Noen av trærne er spede og ser ut som om de kan knekke når som helst, andre er robuste og store og har overlevd mang en storstorm tidligere.

Jeg koser meg om høsten. Jeg synes høststormene er fascinerende, i hvert fall så lenge de ikke skader noe eller noen. Men – jeg har også opplevd stormen som truende. Jeg bodde i en periode på Færøyene. Her var det ikke mangel på stormer.

Den verste jeg opplevde var når hele hjørnet av et hus ble revet av, når en studiekamerat sitt nybygde hus blåste på sjøen, før han hadde fått forsikret det. Tragedier for mange mennesker. En annen historie var når en venn ringte fra Suderøy, en av de sørligste øyene, og fortalte at når han kom ut om morgenen så hang bilen etter forhjulene på låvetaket! Jeg trodde han tøyset med meg, men når nyhetene på tv kom så vi at det var sant. For noen krefter!

Livet vårt kan også oppleve stormer til tider. Noen blir rammet allerede i ung alder, noen i moden alder. Noen av oss er mer robust enn andre. Andre igjen blir rammet gjentatte ganger og en undrer seg hvordan de kan stå oppreist.

Jeg møter og har møtt mange av disse menneskene i mitt yrkesliv. Først som offiser i Frelsesarmeen, i møte mitt med en 16 åring som feiret bursdagen sin, dopet av limsniffing, sammen med innbarkete rusmisbrukere og alkoholikere. Hun levde på gata, sped og et offer for livets brutale virkelighet. Et sped lite tre som sto i en orkan.

Jeg har møtt mennesker i storm de årene jeg jobbet som sykepleier, spesielt med mennesker ved livets slutt. Unge og gamle, alderen spiller ingen rolle for døden. Den døende, pårørende, barna alle rundt dem, sto i en virvelvind av vanskelige følelser, sorg og angst. Senere i prestetjenesten ved sykehusene i Helse Nord Trøndelag. I møte hver dag med sorgen og angsten som river og sliter i mennesket, som en storm. Noen har vært robuste, og jeg undrer meg, hvordan klarer du å stå oppreist? Andre bukker under.

Hvordan klarer du å møte mennesker i disse situasjonene, tenker du sikkert. Hva føler du, hva sier du, hva gjør du? Først og fremst møter jeg dem som et medmenneske. Her er ikke tid for formaninger eller pekefinger, fordømmelse eller bagatellisering. Her er det et menneske som trenger omsorg, kjærlighet, lyttende ører, ei hand å holde i, stillhet, og ikke minst en munn som vokter seg for å såre og skade. Mennesker som er så slitne av disse stormene i livet at de ikke orker mer. Resignasjonen er tydelig. Hva kan gi dem håp?

Jeg tror at å se, høre og bekrefte dem som viktige og verdifulle mennesker, uansett hvilken fase de er i livet er det viktigste. Stå sammen med dem i den stormen de opplever. «Hold om, hold fast», sier Jahn Teigen i sangen

«Slå Ring», om vi seiler på opprørte hav. Slik det kjennes ut for mange, ikke bare opprørte hav, men ukjente hav. Døden – det ukjente – hva venter meg?

Bibelen sier i sitt ord at Jesus er en klippe å holde fast i, en hånd å gripe fatt i. Vi leser om at Jesus stiller stormen. Han kan stille stormen hos oss mennesker også. Han har vært for mange jeg har møtt det siste halmstrået de tok tak i – og det holdt! Det er i hvert fall verdt å gi troen et forsøk, gi Jesus en sjans, til å hjelpe deg, eller noe du kjenner til å overleve livsstormen. Det eneste som holder helt til slutt, ja også inn i evigheten. Gud velsigne deg!

God helg fra Birgith prest!