- Disse menneskene vil gjerne betale for seg, og de føler seg som lovbrytere når de går på bussen

Moderne betalingssystemer gjør at eldre vegrer seg for å reise med buss og båt, mener Eldrerådet og får tilbakemeldinger på at flere føler seg som kriminelle. AtB sier det er grunner til at billettsystemet er slik som det er nå.