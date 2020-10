Åkerblå kjøper lokal bedrift

Nyheter

Åkerblå Group As har i dag kommet til enighet med Kystplan As hvor Åkerblå Group AS kjøper 100 % av aksjene i selskapet. Det opplyser Åkerbå i en pressemelding.

Formålet med oppkjøpet av Kystplan AS er å bygge et solid regionalt og nasjonalt selskap som skal være i stand til å møte de behov og krav som dagens oppdrettsnæring stiller innenfor fagfeltene fiskehelse, fiskevelferd, oppdrettsmiljø og oppdrettsteknologi, strandsone, planarbeider, prosjektering og prosjekt ledelse.

Oppdrag langs hele kysten

Kystplan AS har sitt forretningsområde fra offentlig og privat sektor. Kystplan er eid av 3 ansatte og ha en omsetning i 2019 på 7 mill kroner. Kystplan har i dag 6 ansatte med kontorer på Brekstad, Hitra og Frøya og Steinkjer- Namsos. Bedriften har oppdrag i kommuner langs hele kysten og et bredt kontaktnett på tvers av fagfeltene.

- Kystplan har i dag mange oppdrag relatert til oppdrettsnæringa og har stor kompetanse innen tiltak i strandsonen. Firmaet ønsker å videreutvikle denne kompetanse slik at man kan bistå næringa inn i fremtiden. Åkerblå ser på dette som en stor mulighet for vår aktivitet innenfor teknisk og miljø, ved at man blir en total leverandør på fagfeltet i kombinasjon med våre tjenester. Dette skaper større muligheter for Kystplan og Åkerblå, men desto viktigere et større mangfold i våre tjeneste- tilbud til våre kunder, mener Arild Kjerstad og Roger Sørensen i Åkerblå.

Studentene Silje, Jens og Thomas fikk planlegge nytt boligområde - Jeg syntes det var for galt at vi ikke kunne ta inn lokale studenter da vi fikk forespørselen, forteller May Andreassen i Kystplan. Sammen med ON Arkitekter ga hun ungdommene et spennende oppdrag.

God avtale

Som et ledd i begge selskaps strategier og videre vekst, mener partene at det en viktig avtale som er kommet på plass.

- Åkerblå har hatt gode samtaler og forhandlinger med Kystplan. At vi i dag er kommet til enighet om en avtale, gjør oss både glade og stolte sier adm. direktør i Åkerblå AS, Roger Sørensen og daglig leder i Kystplan, May Irene Andreassen.

Åkerblå har sitt hovedkontor på Frøya. Selskapet har 20 avdelingskontor fra Haugesund til Alta. Selskapet har 160 ansatte.