- Som barn var jeg sikker på at det var en skatt ved enden av regnbuen

Mens regn og sol vekselvis kjemper om å få dominere, dukker ofte regnbuen opp på himmelen. Jeg har alltid vært fasinert av regnbuen. Den er et vakkert skue.

Regnbuen, er et optisk fenomen som oppstår når solen skinner gjennom regndråpene og fremstår med rød, oransje, grønn, gul, blå, indigo og fiolett farge. Hver farge fungerer i relasjon til fargen ved siden av. Rød følger lilla og slik fortsetter det gjennom hele fargespekteret og utgjør en helhet.

Som barn var jeg sikker på at det var en skatt ved enden av buen – en gryte full av gull. Husker min bestemor fortalte meg dette. Jeg var overbevisst om at jeg en dag skulle jeg finne skatten. Men nå som voksen vet jeg at regnbuen ikke har noen bestemt plassering. Det er betinget av hvor vi står.

Jeg var ofte innom Innlandet bedehus som lå i nærheten av mitt barndomshjem i Kristiansund da jeg var barn. Der hørte jeg fortellingen om at Gud satte regnbuen på himmelen som et løfte til Noah og alle hans etterkommere. Dette var et løfte om at Gud aldri ville ødelegge jorden igjen eller gjøre oss noe vond. Gud hadde tanker om fred, og ikke om ulykke. Han satte regnbuen på himmelen som et tegn på at han ville gi oss fremtid og håp.

Jeg tenker at denne bibelhistoria viser oss at Guds avtale med Noah er en universell avtale med alle mennesker, også i dag. At regnbuen peker fram mot en annen fortelling som handler om julens og påskens mysterium, dåp, et par dråper vin og et lite stykke brød.

I den siste tiden hvor koronaen er rundt oss på alle kanter, har regnbuen dukket opp andre plasser enn på himmelen. Barn over hele verden tegner regnbuen til håp og trøst under pandemien. Det er ikke lenge siden jeg gikk meg på en regnbuefarget stein her på Hitra. Ved siden av den malte steinen lå en annen stein med disse ordene: Alt blir bra igjen!

«Jeg setter min bue i skyene; og den skal være et tegn på pakten mellom meg og jorden. Når jeg samler skyer over jorden og buen blir synlig i skyene, da vil jeg tenke på pakten mellom meg og dere og hver levende skapning, alt kjøtt og blod. 1: Mosebok 9:13-15





Ønsker dere en flott helg!

Heidi diakonimedarbeider.