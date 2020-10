Øyværinger tatt på fersken da de forsøkte å gjemme byttet

Nyheter

To øyværinger er bøtelagt etter at de i sommer ble avslørt som tyvfiskere av laks. De forsøkte først å forklare at de drev stangfiske. Men da Statens naturoppsyn og dykkere fra Kystvakta sjekket nærmere, fant de 11 ferske villaks som var forsøkt gjemt under vann.