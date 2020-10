Nyheter

Er du som meg noen ganger sliten av alt ståket rundt omkring oss i hverdagen. Ikke bare biltrafikk, eller andre maskinskapte lyder. Nei, jeg mener også annen støy. Støy og ståk av alt som skal klaffe, alt som skal lykkes, alle kravene som «roper» til oss; du må….!, du må……! Blir det mye støy for deg når du ikke strekker til? Er hodet fullt av tanker, ideer, tidsfrister osv.? Støy som forringer livskvaliteten vår.

Stopp opp litt! Hva skjer om du ikke klarer å oppfylle alle kravene som blir satt til deg og du «møter den berømte veggen». Er det noen som takker deg? Eller blir du raskt erstattet av en mer effektiv og ikke så sliten person?

Jeg tror at hvis vi klarte å stå imot noen av de kravene som blir stilt oss, eller kanskje er det vi selv som stiller de strengeste kravene til oss selv, - uansett tror jeg at resultatene ville blitt mye bedre med det du faktisk fikk gjort ferdig.

Dette var da en merkelig andakt fra Birgith prest, tenker du. Nei, nå kommer jeg til poenget. Vi trenger alle å søke stillheten. Noen finner den på tur ute i naturen. Andre finner den i kunstutstillinger andre igjen i en god bok. Jeg finner den gode stillheten hos Gud.

«Det er godt å være stille, og vente på hjelp fra Herren» synger vi i koret Fidelis. Jeg har tidligere fortalt at jeg elsker å være på sjøen, fiske og slappe av. Der ute, langt fra mennesker kan jeg sitte med fiskesnøret i hånden og være stille hos Herren. Visst er det fint å være i kirka, be og tenne lys. Men, vi er så forskjellige. Hovedsaken er at vi finner den plassen vi føler oss vel i og trygg i og være stille sammen med Herren.

Hva vil det da si å være stille sammen med Herren? Hos Herren trenger du ikke forklare, - Han vet. Hos Herren trenger du ikke bruke mange fine ord, - Han forstår et lite sukk. Du kan rett og slett bare være stille. Så lett og så vanskelig. Vi er på en måte redd for stillheten. Da kommer du på alt du må gjøre, - dagligdagse ting som egentlig kan vente. Hva om det kommer tanker som du ikke ventet eller tanker som du er redd for å si høyt? Herren tåler å høre det, Han er den eneste som tåler alt og som tar imot oss og alle våre tanker uten fordømmelse.

Hos Herren er det trygt, der kan du hvile, der kan du være deg selv –bare være deg selv! Så godt det er å være stille hos Herren. Prøv det! Det er livskvalitet!

God og velsignet helg ønskes deg fra Birgith prest!