En naboklage på at Frøy Eiendom vil bygge et tårn på Rema-nybygget sitt på Kalvøya på Sandstad, har ikke ført fram. Både administrasjonen og byggesaks-politikerne på Hitra mener utbygger skal få lov til å sette opp det såkalte "Rema-tårnet", selv om det blir høyere enn høydebegrensningene for området egentlig tillater.