Jeg har alltid hatt stor glede av å se småfugler rundt fuglebrettet. Der jeg bodde tidligere kunne jeg se og følge med fra kjøkkenvinduet. Der var dompap, bjørkefink, kjøttmeis, blåmeis, granmeis, gråspurv, gulspurv - i det hele tatt et yrende liv. De tøffeste av dem er de aller minste! Når de skremmes bort av lyder eller endringer i lyset så er det de små som er raskest tilbake på fuglebrettet.

En gang oppdaget jeg at en av meisene lå på snøen helt urørlig. I løpet av morgentimene var den frosset ihjel. Jeg synes det var så vemodig.

Jeg berøres av slikt. Jeg tar ikke fuglene rundt oss som en selvfølge. De er Guds glade sangere gitt oss av Skaperen selv - og jeg har slik glede av dem!

«Ikke en spurv til jorden uten at Gud er med», lyder teksten til en salme skrevet av Ingeborg Prytz Fougner. Bakgrunnen for det diktet er ordene fra Matt 10,29-31:



«Selges ikke to spurver for en skilling? Men uten deres Far faller ikke en av dem til jorden. Men endog hårene dere har på hodet, er talt alle sammen. Frykt derfor ikke! Dere er mer verd enn mange spurver».





Versene sier oss mye om Guds omsorg. Han har den hele og fulle oversikten. I liv - og død. Det kjenner jeg en dyp takknemlighet for. Jeg - vi er ikke etterlatt alene.









Ikke en spurv til jorden

uten at Gud er med.

Ikke en sjel mot døden

uten hans kjærlighet!

Ikke en blomst er visnet,

ikke en tåre falt

uten at Gud vet om det,

han som er over alt.



Tro det når stormen herjer

bladløse vintertrær!

Tro det når brenning bryter

over de nakne skjær!

Tro det når ubeskyttet

midt i en kamp du står.

Tro det når helt alene

du med en smerte går.





Tro det når noe brister

uten å vokse frem.

Tro det når noen mister

det som var alt for dem!

Tro det når håp går under

uten å reise seg:

Ikke en spurv til jorden!

Det er et ord til deg.

Ingeborg Prytz Fougner

Ønsker dere alle ei fin helg.

Heidi diakonimedarbeider.