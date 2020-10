Etablerer foreldreutvalg for hele kommunen

Nyheter

Foreldrene skal nå engasjeres i de mer overordnede sakene som går på oppvekstvilkår i Frøya kommune. Kommunsetyret kommer i neste uke til å vedta at det skal etableres et overordnet foreldreutvalg (FAU) for hele kommunen.

Hver enkelt skole og barnehage skal fortsatt ha sine egen FAU, men det overordnede utvalget, som fortrinnsvis skal bestå av FAU-lederne fra de enkelte enhetene, skal kunne gi uttalelser i saker av overordnet karakter innenfor oppvekst. Det kan være budsjett- og økonomiplaner, skolebruksplan, oppvekststruktur, generelle plansaker og strategisaker.

Mange år med trangboddhet og brakker er over I dag kunne elevrådsleder Leah Aastum endelig klippe snora som markerte den offisielle åpningen av det nyrenoverte, påbygde og flotte Dyrøy oppvekstsenter.

Opprinnelig skulle saken vært behandlet tidligere, slik at utvalget kunne blitt konstituert ved skolestart i høst. På grunn av Covid-19-epedemien ble høringsrunden utsatt. Nå er målet at det overordnede foreldrerådet konstitueres umiddelbart etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.