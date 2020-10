Vegard skulle gjøre tre store investeringer på en gang. Så kom korona og et rush av kunder

Nyheter

Med planer om ny butikkavdeling på Frøya pluss, nybygd drive-through og utvidelse av lageret på avdeling Hitra, kom korona som lyn fra klar himmel. Samtidig var en oppussingboom blant befolkningen et faktum.

- Det var liten plass, vi måtte ta hensyn til koronarutiner, kundene strømmet på pågrunn av koronaledighet, det var rotete, og det var mye logistikk. Det var rett og slett beintøft. Vi skulle tross alt holde styr på driften og bygge ut i fart! forteller Vegard Ølstørn, daglig leder for Bygger’n på Hitra og Frøya,

- Var det også krevende for deg som person?

-Jeg har ikke noen flere hår etter det året her, for å si det sånn. Og jeg tror faktisk ikke jeg helt har landet ennå, sier han.

Høy omsetning pr kvadratmeter butikk

Bygger’n har eksistert på Hitra siden 1991, og har dermed 30-årsjubileum neste år. Med mange år i Øyregionen har de rukket å etablere seg godt i byggvaremarkedet. I det man kommer gjennom dørene på Bygger’n i Fillan møter man Iren Nilsen og Vegard Ølstørn, begge med et imøtekommende blikk. Den ene kunden etter den andre blir hjulpet med små og store byggevareproblemer. Heldigvis har den travle lederen tid til en prat.

I løpet av året har Byggern åpnet avdeling på Frøya og bygget ut mye på sin avdeling Hitra. Inkludert i dette er en stor utsprenging og utbygging for gjennomkjøring i butikken, noe som skal forenkle varetransporten for kundene.

Hitra-avdelingen hadde ifølge Ølstørn før utvidelse den største omsetningen per kvadratmeter av alle kjedens butikker i landet. Han tror fortsatt de tar førsteplassen etter utvidelsen, selv om han ikke har sjekket tallene konkret. 2. april var datoen for åpning av ny avdeling på Frøya, og i tillegg skulle ny drive-through være på plass, og utvidelse av eksisterende lager på Hitra. Alt dette da korona stormet som verst.

- Det var oppe til vurdering om planene skulle gjennomføres, men valget falt til slutt på å gjennomføre, forteller han.

Ønsker å løfte en viktig næring

Vegard kom inn som sommervikar etter å være litt karriereforvirret etter tre år på allmennfag på videregående. Og det var trivselen og godt salg som gjorde at det hele endte med en fast stilling for Vegard. Han har jobbet seg opp fra å være sommervikar til å bli lagervikar, og nå daglig leder.

Vegard kjenner da faget godt, og oppfordrer også andre til å se på byggevarebransjen som et mulig arbeidssted.

- Vi er et samfunn i vekst her ute, og det er jo ikke til å stikke under en stol at vi kan takke laksen for mye av utviklingen, da mange funksjoner henger sammen.

Likevel påpeker Ølstørn at det er mangel på folk i byggebransjen, og han tror noe av årsaken er at folk her ute velger heller yrker innen laksenæringen.

- Gjør bransjen noe for å tiltrekke seg arbeidskraft?

- Vi i Bygger’n mener vi gjør vårt for å løfte næringen. Vi har blant annet folk fra både NAV, Dalpro og har også arbeidstrening. Hvis jeg skal ha sommervikarer, hender det ofte også at jeg ringer byggfag på videregående, da jeg mener dette er en god sommerjobb fordi du lærer såpass mye faglig. Så klart er det faglige viktig, og du må ha en interesse og nysgjerrighet for faget, men det viktigste er egnethet.

Bedriftsreportasjen Årets investeringer: tre kranbiler og en mobilkran Neste punkt på planen er å bygge et 1000 kvadrat stort bygg i Nordhammarvika.

- Egnethet, hva mener du ligger i det?

- Det er vanskelig å lære noen å bli trivelige, så det må nesten ligge naturlig, fordi vi jobber trossalt i servicebransjen, og er du en hestkuk så får du ikke solgt noe heller, ler han.

Et krevende år

Ølstørn forklarer at det året som helhet har vært krevende, men at deres bransje har nytt godt av koronaen.

- Det vi i den norske befolkningen bruker på utenlandsturer i året ,tilsvarer hele fem byggvarenæringer. Som du hører er det mye penger som til vanlig går ut av landet, som nå dette året ble brukt hos norske bedrifter, sånn som oss.

Gode besøkstall i sommer, men alvorlige skyer i horisonten Trøndelag hadde størst vekst i antall feriegjester i Norge i år. Nå frykter likevel flere i den lokale turistnæringen en vanskelig tid.

Når man prater med Ølstørn, merker man at både faghandelen, utvidelsene og fornyelsene har betydd mye for ham, og han sier til lokalavisa.

- Bygger’n er butikken min!

Selv om den daglige lederen selv har mistet noen hår i prosjektfasen, og koronatiden, er han fortsatt like motivert, og ønsker alle kunder velkommen innom.