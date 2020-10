Vil ikke bli med på "skrytetur" til Nessadalen

Nyheter

Kommunestyregruppa i Frøya Senterparti avstår i dag fra å være med på befaring i vindkraftanlegget på Frøya.

- Denne befaringa har etter vårt syn ingen hensikt utover at utbygger får med seg Frøyas politikere på en «skrytetur» i et område som utbygger fremdeles holder stengt for resten av Frøyas befolkning. Det å dra på befaring rundt om på Frøya, både til bedrifter og til andre formål mener vi ofte er veldig nyttig og positivt, men ikke i dette tilfelle, uttaler kommunestyregruppa i Frøya Senterparti i en pressemelding.

Frøya Senterparti har jobbet mot dette anlegget hele veien.

- Det å gå på politiske nederlag er noe vi må forholde oss til, men i dette tilfelle mener vi at vi alle har gått på et politisk nederlag. Et samlet kommunestyre har sagt nei til den utbygginga vi nå har på Frøya. Vi har ikke sagt ja til vindturbiner på 180 meter, med de økte konsekvensene det fører med seg for Frøyas innbyggere, fugler, dyr og natur. Et enstemmig formannskap sendte i vår en henvendelse med en sterk oppfordring til å ta hensyn under utbygginga i hekketiden, som er en svært sårbar tid for alle fulgleartene som holder til i utbyggingsområdet. Deriblant flere rødlistede arter vi er forpliktet til å ta vare på. Det ble ikke imøtesett av utbygger. I stedet jobbet utbygger både natt og dag i denne sårbare tida., påpeker partiet.

Kommunestyregruppa mener dette bare er et av flere brudd på MTA-plana, som er en plan for hvordan anlegget skal bygges for å ivareta kravene i konsesjonen. Det vises også til at dette er grunnlaget for avtalen Frøya kommune inngikk og som i følge Frøya Sp ikke er overholdt fra utbyggers side.

- Da Frøya kommune hevdet sin rett i forhold til brudd på plan- og bygningsloven, truet utbygger kommunen med store erstatningskrav. Denne utbygginga har trosset vårt lokale demokrati, og vår lokale råderett over de landarealene det nå er utbygd vindindustri.

- Vi ønsker på grunnlag av dette ikke være med på å applaudere utbygger for at dette anlegget nå snart står ferdig, og velger derfor å takke nei til denne befaringa, uttaler kommunestyregruppa i Frøya Senterparti.