Serverer historien om lokalavisa

Nyheter

Lokalavisa blir tema nå Kystmuseet denne helga inviterer til nytt "Lørdagstreff".

Tidligere redaktør i Hitra-Frøya, Svend Sivertsen, tar oss med til oppstarten av lokalavisa i 1974 da det hele begynte. Til tross for lange netter og ingen fortjeneste valgte Svend å fortsette arbeidet, og i 1983 fikk avisa sin første ansatte.

Hitra-Nytt kom fra starten av ut hver 14. dag . Senere ble det utgivelse hver uke, før det ble to ukentlige utgaver. Det siste skjedde fra årsskiftet 1985/1986 samtidig som avisa fikk navnet Hitra-Frøya.

Internasjonal pris til Øymagasinet Vi er ikke så rent lite stolte av denne medaljen, vi er superstolte. Lokalavisas Øymagasinet er nylig tildelt bronse i Best of Scandinavian News Design.

Arbeidsstokken økte, og etter hvert skulle avisa bevege seg inn i den digitale verden.

Under Lørdagstreffet kommer også dagens redaktør Bjørn Rønningen. Han vil fortelle om utviklinga og utfordringen med digitale nettaviser.

- Sterke ildsjeler og mye arbeid

Avdelingsleder ved Kystmuseet, Hans Jakob W. Farstad tror ikke folk er klar over hvor viktig det er å ha en lokalavis.

- Å ha en plass hvor en debattere og informere om lokale hendelser er en viktig brikke i et hvert lokalsamfunn. I dag tar vi lokalavisene for gitt, men slike aviser er et relativt nytt foretak. Og bak hver avis ligger det sterke ildsjeler og mye arbeid. Her på Hitra og Frøya er vi heldige som har en lokalavis som til og med vinner priser for journalistikken, mener Farstad.

Men hvordan startet det hele? Og hvordan ser framtiden ut for lokalavisa? Svaret får du under Lørdagstreffet 31. oktober.

SJEKK KULTURKALENDEREN